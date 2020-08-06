Пн-Пт - с 10:00 до 19:00 | Сб-Вс - выходные дни
8(499)390-21-09
8(800)222-94-11
0 0
Каталог
Предзаказ

Tenba DNA Messenger 8 Graphite

Фотосумка

Показать полностью Свернуть
Характеристики
Производитель:
Tenba
Вес:
0.6 кг
Внутренние габариты:
23х9х17 см
Внешние габариты:
27х13х19 см
Все характеристики
В корзине шт Оформить заказ
Нет в наличии
Добавить в сравнение
Выбрать
    Описание
    Характеристики
    Отзывы
    Описание

    Tenba DNA Messenger 8 Graphite - фотосумка предназначена для беззеркальной фотокамеры с 2-3 объективами и планшета 8 дюймов. Коллекция сумок и рюкзаков DNA была разработана под вдохновением нью-йоркских велоcипедистов, но с внутренним дизайном, предназначенным для защиты фотокамеры, объективов и ноутбука. Откидная крышка сумки обеспечивает защиту содержимого и закрывается с помощью липучек и магнитных зажимов. Предусмотрен быстрый верхний доступ к содержимому сумки. Молния быстрого доступа закрыта небольшим клапаном, который предохраняет содержимое сумки от попадания дождя и не привлекает лишнего внимания. Ткань Tenba DNA Messenger 15 Graphite, обработанная пропиткой DWR (Durable Water Repellent) не впитывает воду, капли скатываются с поверхности ткани, что позволяет выдерживать экстремальные погодные условия дождь и снег. Комплектуется двусторонним чехлом от дождя и солнца.

    Особенности Tenba DNA Messenger 8 Graphite

    • Внешние размеры, см – 27х13х19
    • Внутренние размеры, см – 23х9х17
    • Цвет - серый
    • Материал - 900D полиэстер с пропиткой DWR
    • Молнии YKK
    • Тихая липучка Whisper Hook
    • Магнитные застежки Fidlock
    • Верхняя молния Quick Access
    • Внутренняя поверхность трикотаж высокой плотности 300 г/м и рип-стоп нейлон 210
    • Вес, кг – 0.6

    Характеристики
    Производитель
    Tenba
    Вес
    0.6 кг
    Внутренние габариты
    23х9х17 см
    Внешние габариты
    27х13х19 см
    Отзывы
    Отзывов еще никто не оставлял
    Рекомендуем также
    Tenba DNA Messenger 13 Graphite
    В наличии
    Предзаказ
    Tenba DNA Messenger 13 Graphite
    10 900 руб
    Tenba DNA Messenger 15 Graphite
    В наличии
    Предзаказ
    Tenba DNA Messenger 15 Graphite
    11 900 руб
    Manfrotto MN-M-SD-10 Manhattan Speedy-10
    В наличии
    Предзаказ
    Manfrotto MN-M-SD-10 Manhattan Speedy-10
    8 990 руб
    National Geographic NG A2140 Africa
    В наличии
    Предзаказ
    National Geographic NG A2140 Africa
    10 990 руб
    Tenba DNA Messenger 11 Graphite
    В наличии
    Предзаказ
    Tenba DNA Messenger 11 Graphite
    9 900 руб
    Manfrotto MB OL-M-30 Noreg Messenger-30
    В наличии
    Предзаказ
    Manfrotto MB OL-M-30 Noreg Messenger-30
    11 900 руб
    Tenba DNA Messenger 10 Graphite
    В наличии
    Предзаказ
    Tenba DNA Messenger 10 Graphite
    8 900 руб
    Tenba DNA Messenger 15 Slim Graphite
    В наличии
    Предзаказ
    Tenba DNA Messenger 15 Slim Graphite
    10 900 руб
    National Geographic NG A5290 Africa
    В наличии
    Предзаказ
    National Geographic NG A5290 Africa
    16 500 руб
    Каталог
    Поиск
    Корзина 0 Избранное WhatsApp
    Каталог
    Обратный звонок
    Запрос успешно отправлен!
    Имя *
    Телефон *
    Предзаказ
    Предзаказ успешно отправлен!
    Имя *
    Телефон *
    Добавлено в корзину
    Перейти в корзину
    Заказ в один клик
    Ставя отметку, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 и принимаю условия оферты и политики конфиденциальности.