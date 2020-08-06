Tenba DNA Messenger 8 Graphite - фотосумка предназначена для беззеркальной фотокамеры с 2-3 объективами и планшета 8 дюймов. Коллекция сумок и рюкзаков DNA была разработана под вдохновением нью-йоркских велоcипедистов, но с внутренним дизайном, предназначенным для защиты фотокамеры, объективов и ноутбука. Откидная крышка сумки обеспечивает защиту содержимого и закрывается с помощью липучек и магнитных зажимов. Предусмотрен быстрый верхний доступ к содержимому сумки. Молния быстрого доступа закрыта небольшим клапаном, который предохраняет содержимое сумки от попадания дождя и не привлекает лишнего внимания. Ткань Tenba DNA Messenger 15 Graphite, обработанная пропиткой DWR (Durable Water Repellent) не впитывает воду, капли скатываются с поверхности ткани, что позволяет выдерживать экстремальные погодные условия дождь и снег. Комплектуется двусторонним чехлом от дождя и солнца.
Особенности Tenba DNA Messenger 8 Graphite:
- Внешние размеры, см – 27х13х19
- Внутренние размеры, см – 23х9х17
- Цвет - серый
- Материал - 900D полиэстер с пропиткой DWR
- Молнии YKK
- Тихая липучка Whisper Hook
- Магнитные застежки Fidlock
- Верхняя молния Quick Access
- Внутренняя поверхность трикотаж высокой плотности 300 г/м и рип-стоп нейлон 210
- Вес, кг – 0.6